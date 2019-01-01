Готовый кирпичный дом в Московской области по цене квартиры «под ключ»

Данное предложение не является публичной оффертой. Строительная компания "ВамДом" ОГРН 1201600039233 не оказывает финансовых услуг. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк, 2022. Генеральная лицензия Банка России №1481. Ставка по кредиту от 5.3% на весь срок кредитования 30 лет по программе “Семейная ипотека”. Программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Первоначальный взнос составляет 15% от полной стоимости дома при условии наличной оплаты.
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График работы колл-центра:
Будние дни: с 9:00 до 20:00
Выходные дни: с 9:00 до 19:00
Часовой пояс: UTC+3 (Москва)
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