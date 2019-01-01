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Готовый кирпичный дом в Московской области по цене квартиры «под ключ»

Найдите то, что нужно именно вам, на выгодных условиях – «умный» подбор учитывает все актуальные акции, специальные предложения и скидки.
  • Ипотека от 5,3%
  • Удобная транспортная развязка
  • От 52 000 ₽/м2
  • Все виды коммуникаций
  • 6 видов планировки и предчистовая отделка
  • Зоны отдыха, спортивные площадки, большая прогулочная зона
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Мы нашли 14 типов домов, которые вам подходят
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