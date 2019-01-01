Готовый кирпичный дом в Московской области по цене квартиры «под ключ»

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Условия кредитования*

Данное предложение не является публичной оффертой. Строительная компания "ВамДом" ОГРН 1201600039233 не оказывает финансовых услуг. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк, 2022. Генеральная лицензия Банка России №1481. Ставка по кредиту от 5.3% на весь срок кредитования 30 лет по программе “Семейная ипотека”. Программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Первоначальный взнос составляет 15% от полной стоимости дома при условии наличной оплаты.